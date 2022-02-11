Команда Формулы-1 «Макларен» показала новый болид MCL36 на сезон-2022

Британская команда «Макларен» представила болид на сезон-2022. Новая машина получила индекс MCL36.

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



В прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;

15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.