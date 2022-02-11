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Команда Формулы-1 «Макларен» показала новый болид MCL36 на сезон-2022

Команда Формулы-1 «Макларен» показала новый болид MCL36 на сезон-2022
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Британская команда «Макларен» представила болид на сезон-2022. Новая машина получила индекс MCL36.

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

В прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;
15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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