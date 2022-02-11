Норрис: цель — сохранить положительную динамику, которую мы создали в прошлом сезоне

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.
«Есть ощущение, что прошло много времени с тех пор, как мы выходили на трассу в Абу-Даби, и я не могу дождаться, когда снова сяду в машину и опробую машину MCL36. Прошлый сезон был для меня лучшим в карьере в Формуле-1, очень горжусь тем, чего я добился как пилот, и чего мы достигли как команда. Но я знаю, что лучшее впереди, и моя цель — сохранить положительную динамику, которую мы создали в прошлом сезоне, и взять это с собой в новую, захватывающую эру Формулы-1.
У меня хорошие возможности закрепить успехи 2021 года в предстоящем сезоне. Я вырос вместе с «Маклареном» и рад, что не так давно смог подтвердить своё долгосрочное будущее в этом коллективе. С нетерпением жду возможности узнать, чего мы можем достичь, и я буду усердно работать, чтобы максимально использовать любые возможности, которые появляются на нашем пути», — приводит слова Ландо Норриса пресс-служба команды.
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