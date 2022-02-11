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Зак Браун рассказал об ожиданиях «Макларена» от сезона-2022

Зак Браун рассказал об ожиданиях «Макларена» от сезона-2022
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2022 в Формуле-1.

«Я счастлив видеть запуск сразу трёх программ «Макларена» — в Формуле-1, IndyCar и Extreme E — для нас это впервые. Сегодня мы отправляемся в новое путешествие. Формула-1 развивается, и новый цикл технического регламента даёт нашей команде настоящую возможность. В прошлом году Ландо добился огромного прогресса и завоевал четыре подиума, Даниэль выиграл гонку в Монце, и мы надеемся, что продолжим прогрессировать и сократим отставание от лидеров», — приводит слова Зака Брауна пресс-служба «Макларена».

Напомним, 11 февраля «Макларен» представил новую машину MCL36, которую будет использовать команда в сезоне-2022. Кроме того, на презентации были представлены автомобили для серий IndyCar и Extreme E.

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