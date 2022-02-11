Риккардо: когда вступает в силу новый технический регламент, волнения в 11 раз больше

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от сезона-2022 Формулы-1.



«Перед стартом сезона всегда есть немного нервное волнение, но когда вступает в силу новый технический регламент, волнения в 11 раз больше. В моей карьере уже были перемены в регламенте, и надеюсь, что полученный тогда опыт превратится в энергию, которая позволит мне адаптироваться к новой машине, новому стилю пилотирования и в конце концов — новому стилю гонок. Эти машины сильно отличаются от предыдущих, от тех, на которых я ездил, тем не менее надеюсь, что это позволит вести более плотную борьбу и создаст больше возможностей пробиться вперёд.



Я превосходно себя чувствую перед своим вторым сезоном с «Маклареном». Я многому научился в этой команде в сезоне-2021, и это поможет достойно принять новый вызов. Победа в Монце — один из ярчайших моментов моей карьеры, но он уже в прошлом, и я сделаю всё, чтобы в 2022 году у нас таких моментов было больше», — приводит слова Даниэля Риккардо пресс-служба команды.