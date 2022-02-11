Технический директор «Макларена»: можем гордиться тем, что представили настоящий болид

Технический директор «Макларена» Джеймс Ки сообщил, что команда на презентации показала настоящий автомобиль, а не шоу-кар, как некоторые другие коллективы.
«Мы можем гордиться тем, что представили настоящий болид. Да, конечно, по понятным причинам мы скрыли некоторые технические решения. Но на тестах в Барселоне вы увидите именно этот болид.
Как у любой другой команды, у нас есть свой план по доработке. Мы привезём обновления уже на первый этап сезона в Бахрейне. Работа над новыми деталями идёт полным ходом. Машина, конечно, изменится, но то же самое можно сказать о любой другой команде», — приводит слова Джеймса Ки RaceFans.
Напомним, презентация команды прошла 11 февраля.
Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
В прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.
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