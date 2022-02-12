В «Макларене» объяснили изменения ливреи в сезоне-2022

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался об изменении ливреи машин британской команды в сезоне-2022.



«Мы хотели что-то яркое и меняющее оттенок нашей папайи. Думаю, изменения ливреи, которые мы сделали в прошлом году, как в Монако, так и в Абу-Даби, вызвали бурную реакцию болельщиков, и им понравилось видеть это. Думаю, в этой цветовой гамме есть скорость и элегантность, которые подходят лучшим гоночным машинам. Это просто естественная эволюция, а также попытка убедиться, что мы выделяем всех наших корпоративных партнёров на машине», — приводит слова Зака Брауна Motorsport.

Напомним, презентация команды прошла 11 февраля.



Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



В прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.