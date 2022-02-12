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Джордж Расселл: быть гонщиком «Мерседеса» — немного странное чувство

Джордж Расселл: быть гонщиком «Мерседеса» — немного странное чувство
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Новобранец «Мерседеса», британский пилот Джордж Расселл признался, что его приход в команду сравни «возвращению домой». Отметим, что Расселл — участник юниорской программы «Мерседеса».

«Быть гонщиком «Мерседеса» — это невероятно особенное чувство и в то же время оно немного странное, ведь я провёл в этой команде так много времени, когда был в Формуле-3 и Формуле-2. В каком-то смысле это похоже на возвращение домой к людям, которых я знаю уже давно. По окончании прошлого сезона заметно, что все в команде очень мотивированны и полны энтузиазма, и видеть это невероятно», — приводит слова Расселла RaceFans.

Ранее Расселл рассказал, что в юном возрасте он мог перейти в «БМВ» и начать карьеру в DTM.

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