«Макларен» показал, как будет выглядеть его болид без табачной рекламы. Фото

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» показала фото болида, на котором не будет изображений табачной рекламы. Гоночный коллектив сотрудничает компанией British American Tobacco, представленной брендом VELO. Отметим, что в некоторых странах подобная реклама запрещена, даже если напрямую не связана с сигаретами.

Фото: Фото: McLaren F1

Фото: Фото: McLaren F1

Напомним, «Макларен» презентовал новый болид вчера, 11 февраля. Новая машина получила индекс MCL36.



В прошлом году команда заняла четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо. В нынешнем сезоне «Королевских гонок» состав пилотов останется неизменным.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;

15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.