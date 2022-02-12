«Макларен» показал, как будет выглядеть его болид без табачной рекламы. Фото

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» показала фото болида, на котором не будет изображений табачной рекламы. Гоночный коллектив сотрудничает компанией British American Tobacco, представленной брендом VELO. Отметим, что в некоторых странах подобная реклама запрещена, даже если напрямую не связана с сигаретами.
Фото: Фото: McLaren F1
Фото: Фото: McLaren F1
Напомним, «Макларен» презентовал новый болид вчера, 11 февраля. Новая машина получила индекс MCL36.
В прошлом году команда заняла четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо. В нынешнем сезоне «Королевских гонок» состав пилотов останется неизменным.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;
15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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