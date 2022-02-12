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Стало известно, будет ли Льюис Хэмилтон на презентации нового болида «Мерседеса»

Стало известно, будет ли Льюис Хэмилтон на презентации нового болида «Мерседеса»
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Команда Формулы-1 «Мерседес» представила подробную программу презентации нового болида W13, которая состоится 18 февраля.

Начало трансляции запланировано на 12:00 по московскому времени. Она будет доступна на официальном канале немецкой команды в YouTube, а также на её страницах в социальных сетях «Фейсбук» и «Твиттер». При этом подчёркивается, что в церемонии примут участие руководитель команды Тото Вольф и оба пилота: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Пресс-релиз с техническими характеристиками W13 и цитатами участников презентации будет доступен в 12:30 мск.

В Кубке конструкторов прошлого сезона Формулы-1 «Мерседес» занял первое место. Второй стала команда «Ред Булл», тройку сильнейших замкнула «Феррари».

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