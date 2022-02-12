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В «Альфа Таури» показали первую деталь нового болида. Фото

В «Альфа Таури» показали первую деталь нового болида. Фото
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Альфа Таури» представила фото первой детали нового автомобиля. На снимке, размещённом в официальном «твиттере» гоночного коллектива, показано боковое зеркало.

«Первый взгляд на AT03», — говорится в описании к фотографии.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице команды «Альфа Таури» в «Твиттере».

Напомним, презентация нового болида «Альфа Таури» состоится 14 февраля и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;
15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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