В «Альфа Таури» показали первую деталь нового болида. Фото

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альфа Таури» представила фото первой детали нового автомобиля. На снимке, размещённом в официальном «твиттере» гоночного коллектива, показано боковое зеркало.



«Первый взгляд на AT03», — говорится в описании к фотографии.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице команды «Альфа Таури» в «Твиттере».

Напомним, презентация нового болида «Альфа Таури» состоится 14 февраля и начнётся в 14:00 по московскому времени.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;

15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.