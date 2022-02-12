«Есть много вещей, которым мы должны научиться». Перес — о новом регламенте Формулы-1
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес выразил мнение, что борьба между пилотами получится более острой с принятием нового технического регламента Формулы-1.
«Такое ощущение, что Гран-при Абу-Даби был ещё вчера, но, признаться, я так рад начать новый сезон. Мы много взаимодействуем с инженерами, и нам просто не терпится приступить к работе с новыми автомобилями. Мы начинаем с нуля, все мы. Новый регламент был принят для того, чтобы улучшить гонки, и я действительно надеюсь, что конкуренция возрастёт, а болельщики от этого окажутся только в плюсе.
В общем, есть много вещей, которым мы как пилоты должны научиться с принятием этого регламента», — приводит слова Переса издание RacingNews365.
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