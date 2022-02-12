Лэнс Стролл заявил, что не уйдёт из «Астон Мартин» даже в топ-команду
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что не собирается покидать команду своего отца, Лоуренса Стролла, даже в случае предложений от «Ред Булл» или «Феррари».
«Я не уйду, я верю в наш проект. Наша новая база на подходе. К нам пришло большое количество новых сотрудников. Так что, думаю, это будет лучшая команда. Здорово, что к нам присоединился новый руководитель команды Майк Крак. Я увидел его впервые, но его опыт работы в автоспорте говорит сам за себя. Он стал отличным приобретением для команды. Я рад начать работать с ним. Уверен, что он сможет помочь нам реализовать наши амбиции», — приводит слова Стролла RacingNews365.
В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Астон Мартин» заняла седьмое место.
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