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«Моё будущее пока под вопросом». Куартараро недоволен новым мотоциклом «Ямаха»

«Моё будущее пока под вопросом». Куартараро недоволен новым мотоциклом «Ямаха»
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Действующий чемпион MotoGP Фабио Куартараро высказал опасения по поводу отсутствия обновлений в мотоцикле «Ямаха». Француз признался, что его будущее в чемпионате не определено.

«Я ожидал получить гораздо лучший байк в этом году. Пока не время говорить об этом, но моё будущее пока под вопросом. Скажем так. Это то, что у нас есть на этот сезон. Может быть, мы сможем что-то улучшить, но это наш потолок. Мы не сделали ни одного шага вперёд. Но сейчас мне нужно думать не об этом, а о своём пилотировании и попытках побороться за лучшие результаты», — приводит слова Куартараро Motorsport.

Напомним, по итогам сезона-2021 Куартараро стал чемпионом мира, выиграв пять гонок в сезоне и набрав 278 очков.

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