«Мерседес» на 13% превзошёл цель по набору сотрудников из недопредставленных групп

За первый год действия программы команды «Мерседес» Accelerate 25 количество сотрудников из недопредоставленных групп серьёзно выросло, сообщает RaceFans.



Как сообщает источник, по результатам действия программы доля женщин в «Мерседесе» выросла с 12 до 14 процентов, доля этнических меньшинств – с 3 до 6 процентов.



Напомним, в конце 2020 года в «Мерседесе» запустили пятилетнюю инициативу, в рамках которой планировалось нанимать как минимум 25 процентов новых специалистов из недопредоставленных групп. В итоге в 2021 году этот показатель составил 38 процентов.



Напомним, в сезоне-2021 «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов. В личном зачёте победу в чемпионате мира одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.