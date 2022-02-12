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«Мерседес» на 13% превзошёл цель по набору сотрудников из недопредставленных групп

«Мерседес» на 13% превзошёл цель по набору сотрудников из недопредставленных групп
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За первый год действия программы команды «Мерседес» Accelerate 25 количество сотрудников из недопредоставленных групп серьёзно выросло, сообщает RaceFans.

Как сообщает источник, по результатам действия программы доля женщин в «Мерседесе» выросла с 12 до 14 процентов, доля этнических меньшинств – с 3 до 6 процентов.

Напомним, в конце 2020 года в «Мерседесе» запустили пятилетнюю инициативу, в рамках которой планировалось нанимать как минимум 25 процентов новых специалистов из недопредоставленных групп. В итоге в 2021 году этот показатель составил 38 процентов.

Напомним, в сезоне-2021 «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов. В личном зачёте победу в чемпионате мира одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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