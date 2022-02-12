Риккардо: надеюсь, вы увидите, как я парю словно птица

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от сезона-2022.



«Есть два варианта. Машины могут оказаться капризными, как в IndyCar — там видно, как пилоты с ними сражаются, особенно на дорожных трассах. Мне кажется, это смотрится весело. Кто-то может сказать, что не справится с таким, но думаю, что это интересно. Машина может получиться весёлой в хорошем смысле и в плохом – надеюсь, будет в хорошем.



Ожидается, что управляемость станет лучше, но, надеюсь, это не будет вызывать головную боль. Не так весело оставаться сосредоточенным при этом, да и вообще делать что-либо.



Надеюсь, новая машина мне подойдёт больше. Пока ничего не понятно. Но я настроен оптимистично. Может быть, машина позволит мне раскрыть свои сильные стороны.



Я поработал на симуляторе и пока доволен машиной. Посмотрим, как эти данные совпадут с тем, что будет на трассе. Жду с нетерпением возможности выехать на трассу. Я полностью готов. Надеюсь, вы увидите, как я парю словно птица», — приводит слова Риккардо RaceFans.