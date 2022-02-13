Зайдль — о финале сезона-2021: важно избегать таких скандалов

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль высказался о расследовании ФИА относительно скандального финала сезона-2021.
«Понятно, что события в Абу-Даби были очень противоречивыми, что нельзя назвать чем-то хорошим для Формулы-1. Расследование продолжается, я не хочу углубляться в детали. Будем ждать понедельник, там, надеюсь, мы закроем этот вопрос качественными выводами со стороны ФИА, а также мерами, которые позволят улучшить ситуацию в будущем.
Красота Формулы-1 в том, что действующими сторонами являются не только команды, но и ФИА. За контроль гонок отвечают люди, стоит об этом помнить. Важно понимать, что какие бы меры ни были предприняты, команды виновны в той же степени, что и ФИА, если говорить о регламенте, ведь именно мы участвовали в создании свода правил.
Ошибки случаются, как со стороны ФИА, так и со стороны команд. Такая ситуация может повториться. Важно обсудить то, как проводятся гонки. Если случаются ошибки, нужно это признать, и должен быть механизм, позволяющий их исправить или устранить последствия. Главное — избегать скандалов.
В прошлом сезоне было много неоднозначных ситуаций, которые не шли на пользу спорту. Командам вместе с ФИА нужно как можно лучше понять, что происходило по ходу сезона, как мы можем добиться прогресса – к примеру, упростив регламент. Можно дать больше поддержки гоночному директору и стюардам, сделать контроль за соблюдением правил проще, чтобы такие ситуации не повторялись», — приводит слова Зайдля RaceFans.
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