Сайнс рассказал, что его восхищает в Ферстаппене

27-летний испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о сильных сторонах гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я восхищаюсь его способностью быть быстрым в любой ситуации, а также мужеством, которое он проявляет, пытаясь всё время следовать своим путём. Нет чего-то такого, что мне в нём не нравится», — приводит слова Сайнса Corrierre della Sera.



Карлос также поделился мыслями о работе Международной автомобильной федерации (ФИА).



«Главное, не повторять прошлую ошибку. Зачастую футбольные матчи вызывают многочисленные споры. В Формуле-1 мы должны стараться избегать такого. Но ситуация мне не кажется катастрофической, я убежден, что мы движемся к улучшению», — сказал пилот «Феррари».