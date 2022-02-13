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Сайнс рассказал, что его восхищает в Ферстаппене

Сайнс рассказал, что его восхищает в Ферстаппене
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27-летний испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о сильных сторонах гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я восхищаюсь его способностью быть быстрым в любой ситуации, а также мужеством, которое он проявляет, пытаясь всё время следовать своим путём. Нет чего-то такого, что мне в нём не нравится», — приводит слова Сайнса Corrierre della Sera.

Карлос также поделился мыслями о работе Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Главное, не повторять прошлую ошибку. Зачастую футбольные матчи вызывают многочисленные споры. В Формуле-1 мы должны стараться избегать такого. Но ситуация мне не кажется катастрофической, я убежден, что мы движемся к улучшению», — сказал пилот «Феррари».

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