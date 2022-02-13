Лэнс Стролл рассказал, чего ожидает от новых болидов Формулы-1

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл выразил надежду, что новые болиды поспособствуют более напряжённой борьбе между гонщиками, особенно на некоторых трассах, где непросто совершать обгоны.



«Я действительно надеюсь, что гонки станут намного лучше. Я, по крайней мере, скрещиваю пальцы, ожидая это. Хочется верить, что мы сможем вплотную преследовать соперников, особенно на трассах, как в Будапеште. Ведь раньше было скучно смотреть на такие гонки.



Конечно, стоит признать, что в прошлом году в Будапеште из-за погодных условий заезд получился очень захватывающим. Но это исключение. Так что было бы здорово увидеть, если борьба на таких трассах получится интереснее», – приводит слова Стролла издание RaceFans.