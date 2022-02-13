Боттаса сравнили с американским кёрлингистом Хэмилтоном. Валттери отреагировал
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В официальном «твиттере» CBC Olympics разместили забавный пост, где обратили внимание на сходстве во внешности между пилотом Формулы-1 Валттери Боттасом и американским кёрлингистом Мэттом Хэмилтоном.
«Серьёзно, Валттери Боттас и Мэтт Хэмилтон выглядят как братья», — говорится в описании к фотографии.
«Брат! — оставил комментарий под постом Боттас.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Боттас, выступавший за команду «Мерседес», занял третье место, набрав 226 очков. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
В новом сезоне Формулы-1 Боттас будет выступать за «Альфа Ромео».
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