Боттаса сравнили с американским кёрлингистом Хэмилтоном. Валттери отреагировал

В официальном «твиттере» CBC Olympics разместили забавный пост, где обратили внимание на сходстве во внешности между пилотом Формулы-1 Валттери Боттасом и американским кёрлингистом Мэттом Хэмилтоном.



«Серьёзно, Валттери Боттас и Мэтт Хэмилтон выглядят как братья», — говорится в описании к фотографии.

«Брат! — оставил комментарий под постом Боттас.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Боттас, выступавший за команду «Мерседес», занял третье место, набрав 226 очков. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



В новом сезоне Формулы-1 Боттас будет выступать за «Альфа Ромео».