Чжоу: я успел доказать, что у меня есть всё необходимое для выступления в Формуле-1

Китайский новичок Формулы-1 Гуаньюй Чжоу высказался о предстоящем дебюте на чемпионате мира в составе «Альфа Ромео».
«Всегда мечтал попасть в Формулу-1. И теперь я невероятно счастлив и горд, что моя давняя детская мечта наконец сбылась. Стать первым китайцем, достигшим этого, просто фантастика. У меня не было образца для подражания из Китая, за счёт чего я мог бы двигаться правильным путём в «Королевские гонки». Никто из моей страны раньше этого не добивался, и мы с семьёй шли непроторенной дорогой.
Разговоры о том, что я попал в Формулу-1 за счёт финансовой поддержки? Я не могу повлиять на то, что будут говорить некоторые люди. На мой взгляд, в Формуле-2 я успел показал, что у меня есть всё необходимое для выступления в Формуле-1. Я выигрывал гонки в Ф-2 и боролся за титул. Теперь нужно будет делать то же самое в Формуле-1. Не могу дождаться, чтобы приступить к этому», — приводит слова Чжоу Blick.
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