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«Нисколько не жалею». Даниэль Риккардо — об уходе из «Ред Булл»

«Нисколько не жалею». Даниэль Риккардо — об уходе из «Ред Булл»
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признался, что не чувствует сожаления по поводу ухода из «Ред Булл» по окончании сезона-2018.

«Честно говоря, нисколько не жалею. Не хотел бы, чтобы это звучало как-то неуважительно по отношению к «Ред Булл», потому что эта команда многое сделала для моей карьеры. Я пробыл там пять лет, но в какой-то момент мне показалось, что настало время для того, чтобы попробовать что-то новое.

Кто знает, быть может, если бы я всё ещё был там, то не был бы даже близок к тому, чтобы бороться за титул. Да, их пилот стал чемпионом, но я не уверен, что показывал бы свой максимум, оставшись с ними. Так что я нисколько не жалею относительно того, что случилось, и, признаюсь, счастлив, что они оказались на вершине», — приводит слова Риккардо F1i.

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