«Альфа Таури» покажет настоящий болид на презентации
Поделиться
Издание Motorsport.com сообщило о том, что команда Формулы-1 «Альфа Таури» покажет настоящий болид на презентации, которая пройдёт завтра, 14 февраля, и начнётся в 14:00 по московскому времени.
Напомним, ранее «Хаас» показала студийные фотографии с новым дизайном, а «Ред Булл» — демонстрационный болид, перекрашенный в цвета команды.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;
15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
Ранее в пресс-службе «Альфа Таури» представили фото первой детали нового автомобиля.
Новость по темеВ «Альфа Таури» показали первую деталь нового болида. Фото
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
18:00
-
16:34
-
15:16
-
14:08
-
11:56
-
10:49
-
09:44
-
00:57
- 12 февраля 2022
-
23:22
-
21:51
-
20:50
-
19:58
-
18:46
-
18:02
-
15:23
-
14:23
-
13:37
-
12:25
-
11:33
-
10:45
-
09:49
-
01:02
- 11 февраля 2022
-
23:56
-
23:00
-
22:54
-
22:51
-
22:36
-
20:55
-
20:34
-
18:56
-
17:41
-
16:48
-
15:49
-
15:25
-
15:21
Партнерский контент