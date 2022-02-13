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«Альфа Таури» покажет настоящий болид на презентации

«Альфа Таури» покажет настоящий болид на презентации
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Издание Motorsport.com сообщило о том, что команда Формулы-1 «Альфа Таури» покажет настоящий болид на презентации, которая пройдёт завтра, 14 февраля, и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Напомним, ранее «Хаас» показала студийные фотографии с новым дизайном, а «Ред Булл» — демонстрационный болид, перекрашенный в цвета команды.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;
15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

Ранее в пресс-службе «Альфа Таури» представили фото первой детали нового автомобиля.

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