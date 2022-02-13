Вильнёв: никто не знает, в каком состоянии вернётся Хэмилтон к новому сезону

Канадский автогонщик Жак Вильнёв высказался по поводу лидеров Формулы-1 перед сезоном-2022.

«Ферстаппен никогда не сдавался и всегда выступал на высшем уровне. Хэмилтон это знает. Психологический удар от того, что у него отобрали чемпионство, тоже тяжёлый. Кто знает, каким вернётся Хэмилтон? Устал ли он от этого или стал ещё более решительным?

Самая сильная сторона «Мерседеса» — это двигатель. В прошлом году он был сильнее, чем двигатель «Хонды», и новые правила ничего не меняют в этой области. Поэтому они сохраняют преимущество в этом.



Кроме того, Льюис всегда умеет очень быстро адаптироваться к новым правилам. Несомненно и то, что в этих условиях главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи — лучший, и поэтому я ожидаю интересной борьбы между этими двумя командами», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.