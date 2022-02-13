Ферстаппен: каждый год не может быть таким же драматичным, как предыдущий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу соперничества с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, а также рассказал, изменилась ли его жизнь после победы в чемпионате мира.

«Каждый год не может быть таким же драматичным, как предыдущий. Эта драма никому не нужна. Ни мне, ни моей команде, ни команде соперников.

Изменилась ли моя жизнь после победы? Не сказал бы. Как только я возвращаюсь домой, я предпочитаю заниматься тем, чем занимался до того, как стал чемпионом. То небольшое давление в глубине души, когда ты постоянно думаешь о том, что должен выиграть чемпионат мира, исчезло», — приводит слова Ферстаппена The Guardian.

Ранее Ферстаппен высказался по поводу новых болидов Формулы-1 в сезоне-2022.