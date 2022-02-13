Дэвидсон рассказал об ощущениях на симуляторе от нового болида «Мерседеса»

Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон рассказал о своих впечатлениях от работы на симуляторе «Мерседеса».

«Многие детали кажутся такими же, как и раньше, но ощущения совсем другие. Мне действительно пришлось выложиться по полной как гонщику, потому что эти версии машин очень разные. Мне очень понравилось участвовать в разработке машины в симуляторе, и я не могу дождаться, когда увижу, как она будет выглядеть на трассе. Я доверяю команде «Мерседеса» в том, чтобы сделать версию симулятора максимально реалистичной, но мне всё равно интересно посмотреть на реакцию гонщиков.

Мне ещё предстоит узнать, помогут ли новые версии машин улучшить ситуацию с обгонами во время гонок. Потому что команды постепенно будут отыгрывать потери прижимной силы, с которыми столкнулись из-за смены регламента», — приводит слова Дэвидсона RacingNews365.