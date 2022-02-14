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Дэвидсон рассказал, почему «Феррари» поборется с «Мерседесом» и «Ред Булл» в 2022-м

Дэвидсон рассказал, почему «Феррари» поборется с «Мерседесом» и «Ред Булл» в 2022-м
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Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон рассказал, какие команды, по его мнению, будут бороться за победу в следующем сезоне.

«Феррари» будет участвовать в борьбе – ведь они вложили много сил в работу над новой машиной в то время, пока «Мерседес» и «Ред Булл» продолжали бороться за титул. У них также было на 10 процентов больше разрешённого времени для работы в аэродинамической трубе, что также может очень помочь им.

Тем не менее я думаю, что всё снова в конечном итоге может свестись к борьбе «Мерседеса» и «Ред Булл». Они уже доказали, что всегда могут реагировать на изменения правил и оставаться впереди. Остальные команды должны выступить лучше, чем раньше, чтобы попытаться их достать. И это вполне может случиться – и тогда уже «Мерседесу» и «Ред Булл» будет нужно сокращать отставание. Будет ли это так же легко, как в прошлом, — другой вопрос. Теперь у каждой команды есть потолок бюджета, и поэтому у многих команд он будет одинаковым», — приводит слова Дэвидсона RacingNews365.

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