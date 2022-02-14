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Хорнеру запретили посетить базу «Мерседеса»

Хорнеру запретили посетить базу «Мерседеса»
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Стало известно, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не сможет посетить базу «Мерседеса». Напомним, ранее сообщалось, что он принял участие в благотворительном аукционе во время церемонии премии Autosport Awards, где приобрёл билет на экскурсию по базе «Мерседеса», который обошёлся ему в £ 3,000.

Это связано с пунктом, который был внесён в призовое предложение и который не позволит сотрудникам других команд принять участие в экскурсии по заводу.

Представитель Grand Prix Trust подтвердил сайту RacingNews365.com, что этот пункт присутствовал в призе, выставленном на аукцион, а значит, Хорнеру не будет разрешена эта экскурсия.

Эта поездка стала бы вторым случаем, когда Хорнер получил доступ на завод соперника, будучи действующим боссом команды.

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