Хорнеру запретили посетить базу «Мерседеса»

Стало известно, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не сможет посетить базу «Мерседеса». Напомним, ранее сообщалось, что он принял участие в благотворительном аукционе во время церемонии премии Autosport Awards, где приобрёл билет на экскурсию по базе «Мерседеса», который обошёлся ему в £ 3,000.

Это связано с пунктом, который был внесён в призовое предложение и который не позволит сотрудникам других команд принять участие в экскурсии по заводу.



Представитель Grand Prix Trust подтвердил сайту RacingNews365.com, что этот пункт присутствовал в призе, выставленном на аукцион, а значит, Хорнеру не будет разрешена эта экскурсия.

Эта поездка стала бы вторым случаем, когда Хорнер получил доступ на завод соперника, будучи действующим боссом команды.