Даниил Квят стал пилотом российской команды в чемпионате WEC

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят продолжит карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Он возглавит экипаж G-Drive Racing в FIA WEC в категории LMP2 – ведущем классе гоночных прототипов для команд без поддержки автомобильных производителей. 27-летний пилот станет напарником австралийца Джеймса Аллена и австрийца Рене Биндера.
«Мы рады, что Даниил Квят возглавит экипаж нашей команды в предстоящем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость, куда G-Drive Racing возвращается в этом году. Он является одним из лучших российских пилотов. Опыт выступлений Даниила в Формуле 1 и его работы на тестах команд «Больших Призов» будет очень полезен. Уверен, вместе мы сможем добиться желаемых результатов», — приводит слова спортивного директора G-Drive Racing Романа Русинова официальный сайт команды.
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