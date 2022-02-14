«Альфа Таури» показала новый болид на сезон-2022 Формулы-1

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» показала новый болид к сезону-2022.

В прошлом сезоне итальянская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов. Её действующими пилотами являются француз Пьер Гасли и японец Юки Цунода.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:



1. «Мерседес» — 613,5 очков.

2. «Ред Булл» — 585,5.

3. «Феррари» — 323,5.

4. «Макларен» — 275.

5. «Альпин» — 155.

6. «Альфа Таури» — 142.

7. «Астон Мартин» — 77.

8. «Уильямс» — 23.

9. «Альфа Ромео» — 13.

10. «Хаас» — 0.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.