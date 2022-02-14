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«Альфа Таури» показала новый болид на сезон-2022 Формулы-1

«Альфа Таури» показала новый болид на сезон-2022 Формулы-1
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Команда Формулы-1 «Альфа Таури» показала новый болид к сезону-2022.

В прошлом сезоне итальянская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов. Её действующими пилотами являются француз Пьер Гасли и японец Юки Цунода.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:

1. «Мерседес» — 613,5 очков.
2. «Ред Булл» — 585,5.
3. «Феррари» — 323,5.
4. «Макларен» — 275.
5. «Альпин» — 155.
6. «Альфа Таури» — 142.
7. «Астон Мартин» — 77.
8. «Уильямс» — 23.
9. «Альфа Ромео» — 13.
10. «Хаас» — 0.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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