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Две команды Формулы-1 рассматривают возможность отказаться от моторов «Мерседес»

Две команды Формулы-1 рассматривают возможность отказаться от моторов «Мерседес»
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Команды Формулы-1 «Астон Мартин» и «Макларен» не исключают возможности отделения от своего партнёра по двигателям «Мерседеса», сообщает GrandPX.

«В 2026 году появятся новые правила по двигателям, и мы как команда, конечно, хотели бы участвовать в этой сфере, тем более что теперь у нас есть спонсор в лице Aramco. Мы посмотрим, как будут развиваться переговоры в течение следующих нескольких лет, и сможем ли мы извлечь из этого пользу», — отметил технический директор «Астон Мартин» Энди Грин.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун также прокомментировал возможного расставания с «Мерседесом»:

«Для спорта было бы здорово, если бы мы создали свой собственный двигатель, потому что это дало бы ещё одного нового производителя двигателей в Формуле-1. Это определенно было бы хорошо. Но на данный момент таких планов пока нет».

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