Две команды Формулы-1 рассматривают возможность отказаться от моторов «Мерседес»

Команды Формулы-1 «Астон Мартин» и «Макларен» не исключают возможности отделения от своего партнёра по двигателям «Мерседеса», сообщает GrandPX.
«В 2026 году появятся новые правила по двигателям, и мы как команда, конечно, хотели бы участвовать в этой сфере, тем более что теперь у нас есть спонсор в лице Aramco. Мы посмотрим, как будут развиваться переговоры в течение следующих нескольких лет, и сможем ли мы извлечь из этого пользу», — отметил технический директор «Астон Мартин» Энди Грин.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун также прокомментировал возможного расставания с «Мерседесом»:
«Для спорта было бы здорово, если бы мы создали свой собственный двигатель, потому что это дало бы ещё одного нового производителя двигателей в Формуле-1. Это определенно было бы хорошо. Но на данный момент таких планов пока нет».
- 14 февраля 2022
-
15:28
-
15:20
-
15:07
-
15:05
-
14:57
-
14:54
-
14:04
-
13:46
-
12:30
-
11:54
-
11:12
-
09:14
-
08:00
-
00:16
- 13 февраля 2022
-
22:51
-
21:08
-
20:01
-
18:58
-
18:00
-
16:34
-
15:16
-
14:08
-
11:56
-
10:49
-
09:44
-
00:57
- 12 февраля 2022
-
23:22
-
21:51
-
20:50
-
19:58
-
18:46
-
18:02
-
15:23
-
14:23
-
13:37