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Гасли и Цунода высказались о новом болиде «Альфа Таури»

Гасли и Цунода высказались о новом болиде «Альфа Таури»
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Гонщики «Альфа Таури» Юки Цунода и Пьер Гасли поделились впечатлениями от нового болида команды AT03.

«Машина действительно выглядит великолепно. Конечно, мы ещё не видели наш болид на трассе, но его новая форма и дизайн действительно классные. Я считаю, что ливрея очень подходит нашей машине. Надеюсь, всем понравится наше видео с презентации», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

«В этом году болид претерпел большие изменения. Из-за новых правил его внешний вид и конструкция совсем другие: команде пришлось начинать всё с чистого листа. Мы не узнаем истинных способностей AT03, пока не выведем его на трассу в рамках предсезонных тестов в Барселоне, но я считаю, что он выглядит великолепно, и я очень рад началу нового сезона!» — добавил со своей стороны Гасли.

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