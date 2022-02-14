Тост объяснил, почему топ-команды Формулы-1 сохранят преимущество с болидами 2022 года

Глава «Альфа Таури» Франц Тост высказал своё мнение насчёт того, позволит ужесточение потолка бюджетов уменьшить разрыв между топ-командами и середняками в сезоне-2022 Формулы-1.



«Думаю, ограничение бюджетов возымеет эффект, потому что в этом году расходы были снижены ещё на $ 5 млн. Это должно иметь значение, но большие команды могли получать преимущество до лета прошлого года. Они смогли провести гораздо больше исследований и провести больше разработок, особенно с использованием инструментов моделирования, могли попробовать несколько разных подходов к дизайну машин, чтобы найти лучшее для себя решение. Может случиться так, что лучшие команды по-прежнему будут иметь преимущество, однако разница между топ-командами и остальным пелотоном должен сократиться. В новую эру машин мы должны получить больше активности на трассе и более плотный пелотон, что даст гораздо больше удовольствия для зрителей.



Но, думаю, что полноценно эффект от ограничения бюджетов можно будет увидеть только в 2023 году при дальнейшем сокращении потолка расходов. В этот момент ни одна команда не будет иметь преимущества, и всем придется позаботиться о том, чтобы оставаться в рамках ограничений. В прошлом году потолок расходов нас не беспокоил, поскольку мы работали на уровне, который был даже ниже этих ограничений, но есть ощущение, что новые машины намного дороже, чем автомобили прошлых лет. Из-за этого всем командам будет сложно оставаться в рамках ограничений, но это поможет машинам сблизиться в вопросе производительности, что является позитивным фактором!» — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».