«Не смогу насладиться завтраком». Цунода рассказал, каково ему будет в Ф-1 без «Хонды»

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал уход «Хонды» из Формулы-1 и рассказал о своих целях на второй сезон выступлений в Формуле-1.
«Для меня было очень важно получать поддержку от „Хонды“ на протяжении всей моей карьеры. Я получил множество возможностей, которых у меня бы не было без „Хонды“, я многому научился. Я многим им обязан, вместе с „Ред Булл“ они являются неотъемлемой частью моего развития как пилота. Я приложу все усилия, чтобы вознаградить их хорошим выступлением. Мне будет не хватать некоторых людей, с которыми мы работали, но, уверен, что мы сможем получить свою выгоду из мощного и надёжного двигателя, который был у нас в прошлом году. Кроме того, мне будет не хватать гостеприимства „Хонды“ в паддоке — я не смогу насладиться у них хорошим японским завтраком. Это было частью моего распорядка дня, я таким образом начинал день и это меня мотивировало.
Моя цель на второй год выступлений в Формуле-1 — улучшить свой темп и стабильность. Я знаю, что я должен сделать, чтобы достичь этого. Если я смогу работать так же, как на последних трех или четырех гонках прошлого года, это будет отлично. Будет непросто, но я уверен, что смогу этого добиться», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».
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