Пилоты «Астон Мартин» протестировали новый болид команды на трассе в Сильверстоуне. Видео

Пилоты «Астон Мартин» Себастьян Феттель и Лэнс Стролл протестировали новую машину команды, которая будет использоваться в сезоне-2022.

Видео доступно на YouTube-канале «Астон Мартин».

Напомним, презентация машины «Астон Мартин» состоялась 10 февраля. Новая машина получила индекс AMR22.



С сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Астон Мартин» заняла седьмое место.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.