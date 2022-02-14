Пилоты «Астон Мартин» протестировали новый болид команды на трассе в Сильверстоуне. Видео

Пилоты «Астон Мартин» Себастьян Феттель и Лэнс Стролл протестировали новую машину команды, которая будет использоваться в сезоне-2022.
Видео доступно на YouTube-канале «Астон Мартин».
Напомним, презентация машины «Астон Мартин» состоялась 10 февраля. Новая машина получила индекс AMR22.
С сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Астон Мартин» заняла седьмое место.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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