Стала извeстна дата выхода четвёртого сезона Drive to Survive

Четвёртый сезон документального сериала Netflix под названием Drive to Survive, посвящённый сезону-2021 Формулы-1, выйдет в свет 11 марта, сообщает GPBlog. Об этом создатели сериала объявили во время супербоула.



Примечательно, что в новом сезоне документального сериала не будет принимать участие новоиспечённый чемпион мира Макс Ферстаппен — пилот «Ред Булл» ещё в октябре 2021 года сообщил, что отказался давать интервью в рамках съёмок ленты. Ферстаппен выразил недовольство тем, что создатели картины зачастую подтасовывают факты, чтобы добавить сериалу интриги и кинематографичности.



Первые предсезонные тесты сезона-2022 состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона.