Стала извeстна дата выхода четвёртого сезона Drive to Survive

Четвёртый сезон документального сериала Netflix под названием Drive to Survive, посвящённый сезону-2021 Формулы-1, выйдет в свет 11 марта, сообщает GPBlog. Об этом создатели сериала объявили во время супербоула.
Примечательно, что в новом сезоне документального сериала не будет принимать участие новоиспечённый чемпион мира Макс Ферстаппен — пилот «Ред Булл» ещё в октябре 2021 года сообщил, что отказался давать интервью в рамках съёмок ленты. Ферстаппен выразил недовольство тем, что создатели картины зачастую подтасовывают факты, чтобы добавить сериалу интриги и кинематографичности.
Первые предсезонные тесты сезона-2022 состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона.
- 14 февраля 2022
-
18:34
-
18:00
-
16:35
-
16:02
-
15:28
-
15:20
-
15:07
-
15:05
-
14:57
-
14:54
-
14:04
-
13:46
-
12:30
-
11:54
-
11:12
-
09:14
-
08:00
-
00:16
- 13 февраля 2022
-
22:51
-
21:08
-
20:01
-
18:58
-
18:00
-
16:34
-
15:16
-
14:08
-
11:56
-
10:49
-
09:44
-
00:57
- 12 февраля 2022
-
23:22
-
21:51
-
20:50
-
19:58
-
18:46