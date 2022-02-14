«44-й вернулся». В «Мерседесе» косвенно подтвердили участие Хэмилтона в сезоне-2022

Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала новый пост в своём «инстаграме», фактически подтвердив, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон примет участие в сезоне-2022 Формулы-1.
«44-й вернулся», — подписали фотографию Хэмилтона в «инстаграме» команды «Мерседес».
Ранее сообщалось, что Хэмилтон всерьёз задумывается об уходе из «Королевских гонок», а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Льюис обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.
Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона. Презентация нового болида «Мерседеса» запланирована на 18 февраля.
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