Формула-1 кардинально изменила систему начисления очков за неполные гонки

Формула-1 изменила систему начисления очков в гонках, которые были завершены досрочно, сообщает официальный сайт ФИА.
Отныне в случае, если в гонке не было пройдено хотя бы двух кругов в боевом режиме, очки за этап начисляться не будут.
Кроме того, Формула-1 отказалась от идеи начисления половинных очков — отныне, если пилоты прошли до остановки гонки более двух кругов, но менее 25 процентов дистанции, то очки получат лишь первые пять пилотов на финише по системе 6-4-3-2-1.
В случае, если лидер к моменту отмены гонки прошёл от 25 до 50 процентов дистанции, то очки получат лишь 9 пилотов по системе 13-10-8-6-5-4-3-2-1.
Если же в гонке было пройдено от 50 до 75 процентов дистанции, то очки получат 10 гонщиков, однако система начисления очков также будет отличаться от стандартной: 19-14-12-9-8-6-5-3-2-1.
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