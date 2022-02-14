Формула-1 кардинально изменила систему начисления очков за неполные гонки

Формула-1 изменила систему начисления очков в гонках, которые были завершены досрочно, сообщает официальный сайт ФИА.



Отныне в случае, если в гонке не было пройдено хотя бы двух кругов в боевом режиме, очки за этап начисляться не будут.



Кроме того, Формула-1 отказалась от идеи начисления половинных очков — отныне, если пилоты прошли до остановки гонки более двух кругов, но менее 25 процентов дистанции, то очки получат лишь первые пять пилотов на финише по системе 6-4-3-2-1.



В случае, если лидер к моменту отмены гонки прошёл от 25 до 50 процентов дистанции, то очки получат лишь 9 пилотов по системе 13-10-8-6-5-4-3-2-1.



Если же в гонке было пройдено от 50 до 75 процентов дистанции, то очки получат 10 гонщиков, однако система начисления очков также будет отличаться от стандартной: 19-14-12-9-8-6-5-3-2-1.