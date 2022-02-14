Джордж Расселл прошёл подгонку сиденья в новом болиде «Мерседеса»
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Новобранец «Мерседеса» Джордж Расселл прошёл подгонку сиденья на базе команды в Брэкли. Соответствующие фотографии были опубликованы в «инстаграме» немецкого коллектива.
Напомним, Джордж Расселл заменил в составе «Мерседеса» финского гонщика Валттери Боттаса.
Презентация нового болида «Мерседеса» запланирована на 18 февраля.
Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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