Джордж Расселл прошёл подгонку сиденья в новом болиде «Мерседеса»

Новобранец «Мерседеса» Джордж Расселл прошёл подгонку сиденья на базе команды в Брэкли. Соответствующие фотографии были опубликованы в «инстаграме» немецкого коллектива.

Напомним, Джордж Расселл заменил в составе «Мерседеса» финского гонщика Валттери Боттаса.



Презентация нового болида «Мерседеса» запланирована на 18 февраля.



Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.