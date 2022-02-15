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Квят объяснил, почему решил продолжить карьеру в гонках на выносливость

Квят объяснил, почему решил продолжить карьеру в гонках на выносливость
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Российский гонщик Даниил Квят рассказал, почему после ухода из Формулы-1 решил продолжить выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость, а не какой-либо другой серии.

«Думаю, у нас впереди много хороших моментов, интересных гонок. Мне понравился проект. G-Drive Racing очень успешно выступает в гонках на выносливость. Я сразу же хочу бороться за победы, потому что я к этому привык, у меня такая ментальность. Я чувствую, что с G-Drive Racing смогу очень сильно выступать в гонках на выносливость.

Да, Ле-Ман — самая известная гонка WEC, но я буду делать всё возможное, чтобы выиграть весь чемпионат. У меня мозг запрограммирован только на одно: ехать максимально быстро и выигрывать.

В конце февраля у нас будут тесты рядом с Майами, затем будет первая гонка в Себринге в середине марта. Уже на тестах начнём постепенно вкатываться, чтобы быть полностью готовыми к гонкам», — сказал Квят в эфире программы «Все на Матч!»

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