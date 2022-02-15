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Льюис Хэмилтон номинирован на премию British LGBT Awards

Льюис Хэмилтон номинирован на премию British LGBT Awards
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Стали известны номинанты на премию British LGBT Awards, которая вручается ежегодно тем, кто продемонстрировал приверженность ЛГБТ-сообществу, сообщает Sky Sports.

В список в номинации «Союзник-знаменитость» попали главный тренер футбольного «Ливерпуля» Юрген Клопп, ранее призывавший фанатов воздержаться от гомофобных кричалок и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, много высказывавшийся в концовке прошлого сезона о правах ЛГБТ-сообщества на Востоке.

Примечательно, что в номинацию на «Личность года» попал защитник австралийского футбольного клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло, ставший первым в истории футболистом из высших лиг, совершившим каминг-аут.

Церемония награждения премии British LGBT Awards состоится в Лондоне 24 июня.

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