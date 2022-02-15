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Марко рассказал, с какими препятствиями столкнулся «Ред Булл» при подготовке к сезону

Марко рассказал, с какими препятствиями столкнулся «Ред Булл» при подготовке к сезону
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о проблемах, с которыми столкнулась австрийская команда при подготовке к сезону-2022.

«Мы столкнулись с двумя или тремя большими препятствиями при подготовке к 2022 году. Это было самое большое изменение в регламенте за последние 15-20 лет. Все новые разработки и планирование должны были быть выполнены в рамках бюджета, а затем мы боролись за чемпионат мира и одновременно должны были продвигать новую машину», — приводит слова Марко Racingnews365.


Презентация нового автомобиля «Ред Булл» состоялась 9 февраля. Позже руководитель гоночного коллектива Кристиан Хорнер рассказал, что представленный болид команды RB18 сильно отличается от того варианта машины, в которой выступят пилоты команды в первой гонке сезона.

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