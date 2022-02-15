Марко рассказал, с какими препятствиями столкнулся «Ред Булл» при подготовке к сезону

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о проблемах, с которыми столкнулась австрийская команда при подготовке к сезону-2022.
«Мы столкнулись с двумя или тремя большими препятствиями при подготовке к 2022 году. Это было самое большое изменение в регламенте за последние 15-20 лет. Все новые разработки и планирование должны были быть выполнены в рамках бюджета, а затем мы боролись за чемпионат мира и одновременно должны были продвигать новую машину», — приводит слова Марко Racingnews365.
Презентация нового автомобиля «Ред Булл» состоялась 9 февраля. Позже руководитель гоночного коллектива Кристиан Хорнер рассказал, что представленный болид команды RB18 сильно отличается от того варианта машины, в которой выступят пилоты команды в первой гонке сезона.
- 15 февраля 2022
-
11:04
-
11:03
-
10:07
-
00:50
-
00:33
-
00:27
- 14 февраля 2022
-
23:41
-
21:54
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
18:34
-
18:00
-
16:35
-
16:02
-
15:28
-
15:20
-
15:07
-
15:05
-
14:57
-
14:54
-
14:04
-
13:46
-
12:30
-
11:54
-
11:12
-
09:14
-
08:00
-
00:16
- 13 февраля 2022
-
22:51
-
21:08
-
20:01
-
18:58
-
18:00
-
16:34