Риккардо ответил, беспокоится ли он, что Норрис станет первым номером «Макларена»

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо рассказал о том, что его не беспокоит тот факт, что в «Макларене» он может занять позицию второго пилота, пропустив вперёд более молодого Ландо Норриса.
Несколько лет назад 32-летний гонщик покинул «Ред Булл», когда ему стало ясно, что приоритет команды ощутимо сместился в сторону Макса Ферстаппена.
«Я не хочу говорить об этом неуважительно, потому что «Ред Булл» сделал для меня очень много, но после пяти лет у меня было ощущение, что мне нужно что-то новое. И кто знает, боролся бы я за титул, если бы остался. Никто не может этого знать.
Сдвиг в сторону молодёжи в «Макларене»? Нет, я определенно не беспокоюсь об этом. Если смотреть с точки зрения «Макларена» или с точки зрения бизнеса, то я вижу, что это хороший ход — оставить Ландо подольше. Это выгодно для обеих сторон. «Макларен» поступил правильно. Со своей стороны, я счастлив, что у меня еще есть пара лет и, возможно, даже немного больше. Я также стал на десять лет старше и не знаю, что произойдет в ближайшие пять лет, но мне очень комфортно в этой команде», — приводит слова Риккардо GrandPX.news.
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