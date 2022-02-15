Босс «Макларена»: Норрис не является первым пилотом команды

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль опроверг мнение о том, что новый длительный контракт Ландо Норриса означает, что он будет считаться первым пилотом команды.
«Если вы хотите знать, будет ли у «Макларена» гонщик номер 1, то мой ответ — нет. Моя работа, вместе со всей командой, заключается в том, чтобы оба гонщика имели равные возможности и могли конкурировать друг с другом.
Не только 2021 год, но и предыдущие годы доказали, что Норрис сейчас является гонщиком, который может завоевывать поул-позиции и бороться за победы. Естественно, мы хотели сохранить такого гонщика в «Макларене» как можно дольше. За последние три года мы также убедились, что Ландо является отличным представителем нашего, что также очень важно», — приводит слова Зайдля GrandPX.news.
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