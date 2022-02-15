Итальянский гонщик не сможет выступить в WRC из-за начала Миланской Недели моды
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Итальянский гонщик Лоренцо Бертелли отказался от участия в Ралли Швеции WRC. Полупрофессиональный раллист работает в индустрии моды, а мероприятие совпадает с Неделей моды в Милане. Об этом сообщает
В прошлом году Бертелли участвовал в двух гонках WRC, выступая за рулем Ford Fiesta, подготовленного M-Sport, на Arctic Rally Finland и Safari Rally в Кении.
33-летний гонщик нерегулярно выступает в WRC с 2011 года, а его лучшим результатом на сегодняшний день является восьмое место на Ралли Мексики в 2016 году.
В Швеции должен был состояться его дебют на новой машине с гибридной силовой установкой. Стоит отметить, что три года назад с Лоренцо также заявился на шведский этап, но позже отказался от участия.
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