Итальянский гонщик не сможет выступить в WRC из-за начала Миланской Недели моды

Итальянский гонщик Лоренцо Бертелли отказался от участия в Ралли Швеции WRC. Полупрофессиональный раллист работает в индустрии моды, а мероприятие совпадает с Неделей моды в Милане. Об этом сообщает



В прошлом году Бертелли участвовал в двух гонках WRC, выступая за рулем Ford Fiesta, подготовленного M-Sport, на Arctic Rally Finland и Safari Rally в Кении.

33-летний гонщик нерегулярно выступает в WRC с 2011 года, а его лучшим результатом на сегодняшний день является восьмое место на Ралли Мексики в 2016 году.

В Швеции должен был состояться его дебют на новой машине с гибридной силовой установкой. Стоит отметить, что три года назад с Лоренцо также заявился на шведский этап, но позже отказался от участия.