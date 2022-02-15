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«Уильямс» показал новую ливрею на сезон-2022 Формулы-1, но не сам болид

«Уильямс» показал новую ливрею на сезон-2022 Формулы-1, но не сам болид
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Команда Формулы-1 «Уильямс» на презентации не стала показывай новый болид, продемонстрировав обновлённую ливрею на шоу-кар от Формулы-1. Новая машина получит индекс FW44, а впервые увидеть её можно будет позже. Вероятно, это произойдёт на тестах в Барселоне 23-25 февраля.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте «Уильямс».

Напомним, недавно команда также представила своего нового спонсора — компанию Duracell, занимающуюся производством батареек и аккумуляторов. Логотипы фирмы появятся на машинах, униформе команды и комбинезонах гонщиков.

С сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать канадец Николас Латифи и тайско-британский пилот Александер Албон.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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