«Уильямс» показал новую ливрею на сезон-2022 Формулы-1, но не сам болид

Команда Формулы-1 «Уильямс» на презентации не стала показывай новый болид, продемонстрировав обновлённую ливрею на шоу-кар от Формулы-1. Новая машина получит индекс FW44, а впервые увидеть её можно будет позже. Вероятно, это произойдёт на тестах в Барселоне 23-25 февраля.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте «Уильямс».
Напомним, недавно команда также представила своего нового спонсора — компанию Duracell, занимающуюся производством батареек и аккумуляторов. Логотипы фирмы появятся на машинах, униформе команды и комбинезонах гонщиков.
С сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать канадец Николас Латифи и тайско-британский пилот Александер Албон.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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