Сегодня «Уильямс» проведёт обкатку нового авто и покажет его реальные фото

Команда Формулы-1 «Уильямс» проведёт обкатку нового болида сегодня, 15 февраля. Как сообщил журналист Тоби Грюнер в своём «твиттере», руководитель гоночного коллектива Йост Капито пообещал представить фото настоящего болида FW44 после заездов, которые пройдут на автодроме «Сильверстоун».



Напомним, на презентации в «Уильямс» не стали показывать сам новый болид, а продемонстрировали только обновлённую ливрею на шоу-кар от Формулы-1.



С сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать канадец Николас Латифи и тайско-британский пилот Александер Албон.

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