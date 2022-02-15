Новый болид «Уильямса» впервые выехал на трассу. Фото

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» представила несколько фотографий, показав кадры нового болида команды, сделанные на трассе в Сильверстоуне. Снимки были размещены в официальном «твиттере» гоночного коллектива. Новое авто получило индекс FW44.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице команды «Уильямса» в «Твиттере».

«Болид выходит на трассу в первый раз. FW44 готов к 2022 году», — говорится в описании к фотографиям.

В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать канадец Николас Латифи и тайско-британский пилот Александер Албон.

Напомним, сегодня, 15 февраля, «Уильямс» на презентации не стал показывай новый болид, представив лишь обновлённую ливрею на шоу-кар от Формулы-1.