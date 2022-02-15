«Мерседес» впервые в истории включил девушку в программу молодых пилотов на 2022 год. Фото

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» рассказала о семи гонщиках, которые сформируют её программу молодых пилотов на 2022 год. Впервые в истории гоночный коллектив подписал контракт с женщиной. Ей стала Луна Флукса. Девушка будет соревноваться в классе картинга среди юниоров.
Фото: The Mercedes-AMG Petronas F1 Team
«Присоединение Джорджа Расселла к Льюису Хэмилтону знаменует собой важную веху в нашей программе для молодых пилотов. С каждым годом программа расширяется, и нам повезло, что у нас есть невероятный состав участников в различных категориях, начиная от картинга и заканчивая Формулой-1», — сказал директор по стратегии «Мерседеса» Джеймс Гласс.
Другими членами программы молодых пилотов на 2022 год стали Андреа Кими Антонелли, Пол Аарон, Юань пу Цуй, Дэниел Гинчард, Алекс Пауэлл и Фредерик Вести.
- 15 февраля 2022
-
20:37
-
18:53
-
18:47
-
17:12
-
16:42
-
16:35
-
16:16
-
14:49
-
14:22
-
13:59
-
13:01
-
12:11
-
11:04
-
11:03
-
10:07
-
00:50
-
00:33
-
00:27
- 14 февраля 2022
-
23:41
-
21:54
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
18:34
-
18:00
-
16:35
-
16:02
-
15:28
-
15:20
-
15:07
-
15:05
-
14:57
-
14:54
-
14:04
-
13:46