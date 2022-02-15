Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» впервые в истории включил девушку в программу молодых пилотов на 2022 год. Фото

«Мерседес» впервые в истории включил девушку в программу молодых пилотов на 2022 год. Фото
Комментарии

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» рассказала о семи гонщиках, которые сформируют её программу молодых пилотов на 2022 год. Впервые в истории гоночный коллектив подписал контракт с женщиной. Ей стала Луна Флукса. Девушка будет соревноваться в классе картинга среди юниоров.

Фото: The Mercedes-AMG Petronas F1 Team

«Присоединение Джорджа Расселла к Льюису Хэмилтону знаменует собой важную веху в нашей программе для молодых пилотов. С каждым годом программа расширяется, и нам повезло, что у нас есть невероятный состав участников в различных категориях, начиная от картинга и заканчивая Формулой-1», — сказал директор по стратегии «Мерседеса» Джеймс Гласс.

Другими членами программы молодых пилотов на 2022 год стали Андреа Кими Антонелли, Пол Аарон, Юань пу Цуй, Дэниел Гинчард, Алекс Пауэлл и Фредерик Вести.

Новость по теме
Джордж Расселл прошёл подгонку сиденья в новом болиде «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022