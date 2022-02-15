В «Альфа Ромео» рассказали, как прошла обкатка нового болида Формулы-1

Сегодня, 15 февраля, новый болид команды Формулы-1 «Альфа Ромео» впервые вышел на трассу. Как сообщили в пресс-службе гоночного коллектива, авто, построенное по новому техническому регламенту «Королевских гонок» 2022 года, успешно справилось с поставленными задачами. За рулём болида был только финн Валттери Боттас. Отметим, что фото команда не предоставила.

«Новый болид «Альфа Ромео» C 42, сегодня был успешно опробован на трассе Фиорано. C 42 в специальной камуфляжной ливрее впервые выехал на трассу после 11 утра, чтобы выполнить проверку системы. В типично зимнюю погоду, в то время как на трассе лил дождь, Валттери Боттас совершил первый заезд на автомобиле под пристальным взглядом руководителя команды Фредерика Вассёра, технического директора Яна Моншо и товарища по команде Гуаньюя Чжоу. Завершив все предварительные тесты, команда теперь будет готовиться к первым предсезонным тестам, которые пройдут в Барселоне 23-25 февраля», — отмечается в сообщении команды.