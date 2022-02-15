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Латифи — об угрозах в свой адрес после скандального ГП Абу-Даби: меня поддержал Хэмилтон

Латифи — об угрозах в свой адрес после скандального ГП Абу-Даби: меня поддержал Хэмилтон
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Пилот «Уильямса» Николас Латифи рассказал, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отправил ему сообщение со словами поддержки после многочисленных угроз, которые ему поступали после скандального Гран-при Абу-Даби. В финальной гонке минувшего сезона Латифи попал в аварию, что привело к появлению машины безопасности и в итоге изменило ход борьбы за титул между Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, представляющим «Ред Булл».

«В первый день чувства были не самые приятные. Я преодолел всё это лишь пару дней спустя. Что касается поддержки, то Льюис действительно прислал мне сообщение через несколько дней, как раз перед тем, как я сделал своё заявление. Не буду вдаваться в подробности того, что он сказал. Я также получил сообщения со словами поддержки от других членов «Мерседеса». Всё это вкупе с тёплыми словами, которые я получал и от других гонщиков, было действительно приятно читать, и это здорово помогло», — приводит слова Латифи The Race.

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